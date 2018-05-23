Москва призвала Киев перестать «отыгрываться на жителях Донбасса» за внутриполитические провалы
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«Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы и вспомнить о том, что путь к миру в регионе лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска», — говорится в сообщении.
Там добавили, что саботирование предложенных координатором ОБСЕ мер по деэскалации в «подтверждает заряженность украинских властей на конфронтацию и подрыв политической работы по урегулированию кризиса в стране».
«Разговоры о российской агрессии вкупе с провокациями на линии соприкосновения позволяют руководству Украины отвлекать население от насущных внутренних проблем», — заявили в министерстве.
Ранее в ДНР заявили о том, что Киев перебрасывал в Донбасс запрещённое вооружение.