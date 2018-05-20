В ДНР заявили о переброске Киевом запрещённого вооружения в Донбасс
Об этом сообщает РИА Новости.
Басурин заявил, что, по данным от местных жителей, на железнодорожной станции Константиновка несколько дней назад были зафиксированы прибытие и разгрузка эшелона с запрещённым вооружением и военной техникой.
«12 единиц противотанковых пушек «Рапира» калибром 100 мм, а также более 20 единиц автомобилей и специальной техники», — сказал он.
Ранее бывший украинский военнослужащий рассказал о применении Киевом химоружия в Донбассе.