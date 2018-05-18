На Украине усомнились в законности назначения Луценко на пост генпрокурора

Депутаты Верховной рады обратились в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой проверить законность назначения Юрия Луценко на должность генпрокурора страны.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

«Поступило конституционное прошение от 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины» от 12 мая 2016 года», — указывается в заявлении.

Как уточняет «СТРАНА.ua», именно закон от 12 мая 2016 года позволяет назначить генпрокурором человека без юридического образования, которого у Луценко нет. После принятия данного закона Радой и утверждения его президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году Луценко смог занять пост генерального прокурора.

В ноябре 2017 года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Луценко.