На Украине усомнились в законности назначения Луценко на пост генпрокурора

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Депутаты Верховной рады обратились в Конституционный суд (КС) Украины с просьбой проверить законность назначения Юрия Луценко на должность генпрокурора страны.
На Украине усомнились в законности назначения Луценко на пост генпрокурора
  • Юрий Луценко
  • globallookpress.com
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Об этом сообщает пресс-служба КС.

«Поступило конституционное прошение от 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины» от 12 мая 2016 года», — указывается в заявлении.

Как уточняет «СТРАНА.ua», именно закон от 12 мая 2016 года позволяет назначить генпрокурором человека без юридического образования, которого у Луценко нет. После принятия данного закона Радой и утверждения его президентом Украины Петром Порошенко в 2016 году Луценко смог занять пост генерального прокурора.

В ноябре 2017 года стало известно, что НАБУ открыло уголовное производство в отношении Луценко. 

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