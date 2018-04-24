Хакеры потребовали биткоины за разблокировку сайта Министерства энергетики Украины

Неизвестные хакеры заблокировали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Злоумышленники потребовали биткоины для получения доступа к информации и файлам, расположенным на интернет-ресурсе.

Для разблокировки необходимо сделать оплату в размере 0,1 биткоина.

При этом хакеры оставили на сайте таймер обратного счёта, по истечении времени все данные будут уничтожены.

Ранее в Киеве задержали разыскиваемого в 30 странах мира хакера.