Станцию киевского метро «Петровка» переименовали в «Почайну»
«Станция метро «Петровка» переименована в «Почайну» — в соответствии с названием реки Почайна, что является одной из древнейших в Киеве», — говорится в сообщении.
Кроме того, «Куреневско-Красноармейская» линия киевского метро получила новое название — «Оболонско-Теремковская».
Отмечается, что соответствующее решение поддержали 70 депутатов.
В сентябре 2017 года комиссия горсовета Киева поддержала переименование станции метро «Петровка» и ещё ряда объектов.