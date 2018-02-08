Станцию киевского метро «Петровка» переименовали в «Почайну»

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование станции метро «Петровка», названную в честь советского революционера Григория Петровского, в «Почайну». Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа украинской столицы.

«Станция ​​метро «Петровка» переименована в «Почайну» — в соответствии с названием реки Почайна, что является одной из древнейших в Киеве», — говорится в сообщении.

Кроме того, «Куреневско-Красноармейская» линия киевского метро получила новое название — «Оболонско-Теремковская».

Отмечается, что соответствующее решение поддержали 70 депутатов.

В сентябре 2017 года комиссия горсовета Киева поддержала переименование станции метро «Петровка» и ещё ряда объектов.