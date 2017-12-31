Политолог назвал виртуальными победами заявление Климкина о достижениях Украины за год

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего введение безвизового режима с Евросоюзом одним из главных достижений страны в 2017 году.

Политолог отметил, что украинцы вынуждены уезжать в ЕС на заработки, при этом иногда они оседают там в статусе нелегалов, что уже вызывает вопросы у европейских чиновников.

«В этой связи хотелось бы напомнить господину Климкину, что безвизовый режим может быть отменён или приостановлен, о чём уже заговорили некоторые европейские политики. Само по себе введение безвиза выставлять как достижение для государства, которое, получив в 1991 году независимость, обладало мощнейшей промышленностью, научным комплексом, на территории которого находились предприятия, создававшие космические ракеты и авианосцы, — это просто унизительно. Подобного рода победы можно было бы выставлять, например, для населения Бурунди», — сказал он.

Безпалько добавил, что освобождение украинских пленных, также выдаваемое Климкиным за успех, таковым может вовсе не являться. Он напомнил, что обмен пленными предусматривался Минскими соглашениями, которые были заключены ещё в 2015 году.

«Почему украинское правительство не соизволило два года назад произвести обмен по формуле «всех на всех» и выставить это как достижение, мне не совсем понятно. Наверное, потому что у них не было ни воли, ни какого-либо желания исполнять Минские соглашения… Так что все эти победы очень виртуальные», — подчеркнул политолог.

Ранее Павел Климкин назвал введение безвизового режима с Евросоюзом и освобождение украинских пленных главными достижениями страны в 2017 году.