Номер гостиницы в Горловке получил повреждения в результате атаки ВСУ
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был повреждён один из номеров гостиницы «Родина» в центре города.
- РИА Новости
«Вследствие прямого попадания дрона ВФУ повреждён один из номеров гостиницы «Родина», — написал он в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что армия Украины атаковала город Шебекино Белгородской области, использовав беспилотник.
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