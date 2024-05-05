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Номер гостиницы в Горловке получил повреждения в результате атаки ВСУ

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Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был повреждён один из номеров гостиницы «Родина» в центре города.
Номер гостиницы в Горловке получил повреждения в результате атаки ВСУ
  • РИА Новости

«Вследствие прямого попадания дрона ВФУ повреждён один из номеров гостиницы «Родина», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что армия Украины атаковала город Шебекино Белгородской области, использовав беспилотник.

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