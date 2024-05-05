Номер гостиницы в Горловке получил повреждения в результате атаки ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате попадания беспилотника ВСУ был повреждён один из номеров гостиницы «Родина» в центре города.

РИА Новости

«Вследствие прямого попадания дрона ВФУ повреждён один из номеров гостиницы «Родина», — написал он в Telegram-канале. Ранее стало известно, что армия Украины атаковала город Шебекино Белгородской области, использовав беспилотник.