Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинское командование намерено подготовить резервы для проведения нового наступления.

Его слова приводит агентство «Укринформ».

«Наша цель... подготовить резервы для проведения наступательных действий», — сказал Сырский.

По его словам, залогом успеха нового наступления ВСУ станет способность Запада нарастить поставки военной техники и боеприпасов для украинской армии.

Ранее Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.