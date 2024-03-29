Сырский заявил о планах ВСУ подготовить резервы для нового наступления
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Его слова приводит агентство «Укринформ».
«Наша цель... подготовить резервы для проведения наступательных действий», — сказал Сырский.
По его словам, залогом успеха нового наступления ВСУ станет способность Запада нарастить поставки военной техники и боеприпасов для украинской армии.
Ранее Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.