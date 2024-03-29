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Главком ВСУ Сырский признал, что ситуация для украинских войск остаётся сложной

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Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский признал, что ситуация для украинских войск в зоне боевых действий в настоящий момент остаётся сложной.
Главком ВСУ Сырский признал, что ситуация для украинских войск остаётся сложной
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidentia

Слова Сырского приводит агентство «Укринформ».

«Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил», — сказал он.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.

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