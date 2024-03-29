Главком ВСУ Сырский признал, что ситуация для украинских войск остаётся сложной
- globallookpress.com
- © Ukrainian Presidentia
Слова Сырского приводит агентство «Укринформ».
«Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил», — сказал он.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер ранее выразил мнение, что ключевые фигуры и на Украине, и на Западе уже понимают, что Киев и НАТО ждёт неизбежное поражение в конфликте с Россией.