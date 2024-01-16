В пресс-службе МЧС Азербайджана заявили, что число жертв взрыва в цехе в Баку достигло девяти.

Как рассказали спасатели агентству РИА Новости, они обнаружили под завалами тело ещё одного погибшего при взрыве в цехе в Бинагадинском районе Баку.

«Таким образом, в результате происшествия 24 человека получили ранения, трёх человек спасатели извлекли из-под завалов живыми, а тела девяти человек были найдены и переданы в соответствующие структуры», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате взрыва и пожара в цехе в Баку.