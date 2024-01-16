Число жертв взрыва в цехе в Баку достигло девяти
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Как рассказали спасатели агентству РИА Новости, они обнаружили под завалами тело ещё одного погибшего при взрыве в цехе в Бинагадинском районе Баку.
«Таким образом, в результате происшествия 24 человека получили ранения, трёх человек спасатели извлекли из-под завалов живыми, а тела девяти человек были найдены и переданы в соответствующие структуры», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате взрыва и пожара в цехе в Баку.