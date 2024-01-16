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Число жертв взрыва в цехе в Баку достигло девяти

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В пресс-службе МЧС Азербайджана заявили, что число жертв взрыва в цехе в Баку достигло девяти.
Число жертв взрыва в цехе в Баку достигло девяти
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Как рассказали спасатели агентству РИА Новости, они обнаружили под завалами тело ещё одного погибшего при взрыве в цехе в Бинагадинском районе Баку.

«Таким образом, в результате происшествия 24 человека получили ранения, трёх человек спасатели извлекли из-под завалов живыми, а тела девяти человек были найдены и переданы в соответствующие структуры», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели шести человек в результате взрыва и пожара в цехе в Баку.

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