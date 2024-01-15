Песков: у Кремля нет данных о том, что ВСУ якобы сбивали самолёты ВС России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет данных о том, что ВСУ сбили какие-либо российские самолёты.

В ходе брифинга журналисты попросили его прокомментировать утверждения украинской стороны о якобы сбитых российских А-50 и Ил-22.

«Нет, информации нет», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что поскольку эта тема касается СВО, то уточнять информацию следует в Минобороны России.

Ранее Песков заявил, что Минобороны России и другие ведомства проделали гигантскую работу для устранения каких-то накладок и проблем, связанных с проведением специальной военной операции.