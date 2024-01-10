RT в Telegram
Подпишись

Песков: МО проделало гигантскую работу по решению проблем участников СВО

Короткая ссылка
Минобороны России и другие ведомства проделали гигантскую работу для устранения каких-то накладок и проблем, связанных с проведением специальной военной операции. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: МО проделало гигантскую работу по решению проблем участников СВО
  • РИА Новости

Говоря о проблемах, о которых президенту России Владимиру Путину рассказывали участники СВО и их близкие, Песков подчеркнул, что эти шероховатости обусловлены масштабом проводимой спецоперации.

«Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны», — заявил Песков, добавив, что в целом работа по решению проблем была проделана гигантская.

Ранее Песков заявил, что Путин несколько раз в сутки беседует с министром обороны Сергеем Шойгу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить