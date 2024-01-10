Песков: МО проделало гигантскую работу по решению проблем участников СВО
- РИА Новости
Говоря о проблемах, о которых президенту России Владимиру Путину рассказывали участники СВО и их близкие, Песков подчеркнул, что эти шероховатости обусловлены масштабом проводимой спецоперации.
«Не может вся система работать без каких-то накладок, они неизбежны», — заявил Песков, добавив, что в целом работа по решению проблем была проделана гигантская.
Ранее Песков заявил, что Путин несколько раз в сутки беседует с министром обороны Сергеем Шойгу.