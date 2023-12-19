WP предрекла неприятные вопросы к Зеленскому после его возвращения на Украину

Газета The Washington Post заявила, что Владимира Зеленского будут ждать неприятные вопросы после его путешествий в страны Запада и провального наступления украинских военных.

«После провала попыток оттеснить в ходе контрнаступления российские войска... Зеленский приготовился ответить на жёсткие вопросы во вторник вечером на пресс-конференции в Киеве, посвящённой итогам года», — пишет издание.

В газете также напомнили, что Зеленскому придётся отвечать не только на вопросы по поводу ситуации на фронте, но и как-то комментировать приостановку помощи Вашингтона и Брюсселя, а также высказываться о растущем внутри страны политическом напряжении.

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.