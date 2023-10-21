В Госдуме заявили, что Google может начать «дерусификацию»
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В своём Telegram он отметил, что такие просьбы украинских властей являются продолжением информационной политики, а правительство делает всё, чтобы уничтожить русский язык в стране.
Однако, по мнению Горелкина, попытки киевского режима в этом направлении закончатся провалом.
«Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь», — написал депутат.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу Елены Зеленской в адрес представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.
Российский лидер Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос Крыма закрыт: по его словам, на территории полуострова референдум проходил в соответствии с международным правом.