Захарова с иронией ответила на просьбу Зеленской о Крыме на картах Google
- РИА Новости
«А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» — написала Захарова в Telegram.
Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом.
Авторы публикации при этом подчеркнули, что руководство канала утвердило графическую заставку с картой России без Крыма. Впоследствии выпуск передачи удалили из эфирной сетки, источник происхождения заставки ищут специалисты СБУ.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма закрыт: по его словам, на территории полуострова референдум проходил в соответствии с международным правом.
Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.