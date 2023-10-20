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Захарова с иронией ответила на просьбу Зеленской о Крыме на картах Google

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на просьбу Елены Зеленской в адрес представителей Google отображать Крым украинским для всех пользователей карт поисковика.
Захарова с иронией ответила на просьбу Зеленской о Крыме на картах Google
  • РИА Новости

«А бутики Cartier украинскими не попросила отображать?» — написала Захарова в Telegram.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом.

Авторы публикации при этом подчеркнули, что руководство канала утвердило графическую заставку с картой России без Крыма. Впоследствии выпуск передачи удалили из эфирной сетки, источник происхождения заставки ищут специалисты СБУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма закрыт: по его словам, на территории полуострова референдум проходил в соответствии с международным правом.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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