На украинском телеканале начали проверку после показа карты России с Крымом
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице украинского медиаресурса в Facebook.
«Телеканал «Дом» публично приносит свои извинения и обращается в СБУ для помощи в проведении внутреннего расследования! Коллектив телеканала «Дом» приносит извинения за появление в графической заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» изображения карты России с оккупированным Крымом», — говорится в опубликованном заявлении.
Авторы публикации при этом подчеркнули, что руководство канала утвердило графическую заставку с картой России без Крыма. Впоследствии выпуск передачи удалили из эфирной сетки, источник происхождения заставки ищут специалисты СБУ.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма закрыт: по его словам, на территории полуострова референдум проходил в соответствии с международным правом.
Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.