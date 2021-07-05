На украинском телеканале начали проверку после показа карты России с Крымом

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Украинский телеканал «Дом» в заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» показал карту России с Крымом. В связи с этим на канале начата проверка.
На украинском телеканале начали проверку после показа карты России с Крымом
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице украинского медиаресурса в Facebook.

«Телеканал «Дом» публично приносит свои извинения и обращается в СБУ для помощи в проведении внутреннего расследования! Коллектив телеканала «Дом» приносит извинения за появление в графической заставке одного из выпусков проекта «Русский дневник» изображения карты России с оккупированным Крымом», — говорится в опубликованном заявлении.

Авторы публикации при этом подчеркнули, что руководство канала утвердило графическую заставку с картой России без Крыма. Впоследствии выпуск передачи удалили из эфирной сетки, источник происхождения заставки ищут специалисты СБУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что вопрос Крыма закрыт: по его словам, на территории полуострова референдум проходил в соответствии с международным правом.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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