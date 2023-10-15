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Полковник Макгрегор: Путин проявляет на Украине невероятную сдержанность

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Российский лидер Владимир Путин проявляет невероятную сдержанность в отношении Украины, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: Путин проявляет на Украине невероятную сдержанность
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel / Kremlin Pool

«Я полагаю, что это почти мёртвая страна, и единственный, кто спасёт Украину от уничтожения, — это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Он отметил, что СМИ стран Запада создают ложное впечатление о Путине.

По его словам, президент России предпочёл бы решить конфликт при помощи переговоров, но этому могут препятствовать США и их союзники.

Ранее Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

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