Полковник Макгрегор: Путин проявляет на Украине невероятную сдержанность
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- © Mikhail Metzel / Kremlin Pool
«Я полагаю, что это почти мёртвая страна, и единственный, кто спасёт Украину от уничтожения, — это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
Он отметил, что СМИ стран Запада создают ложное впечатление о Путине.
По его словам, президент России предпочёл бы решить конфликт при помощи переговоров, но этому могут препятствовать США и их союзники.
Ранее Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.