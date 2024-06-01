Такер Карлсон: Украина может исчезнуть через 50 лет из-за предательства США

Украина может прекратить существование через 50 лет из-за предательства США.

Такую точку зрения в ходе беседы с сыном экс-президента США Дональдом Трампом — младшим выразил журналист Такер Карлсон.

По словам Карлсона, США уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам. Вскоре Украина будет заполнена мигрантами из третьего мира.

«Украина перестанет существовать через 50 лет. Ни одна страна не предала их так, как это сделали мы», — заявил журналист.

Такер Карлсон взял интервью у сына Трампа.

Ранее Карлсон заявил, что Трамп победит на выборах, если его не убьют до этого.