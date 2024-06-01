Обломки БПЛА найдены в станице Раевской под Новороссийском
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Об этом заявили в городском муниципальном центре управления.
«Специальными службами в станице Раевской были обнаружены остатки БПЛА самолётного типа», — написали представители МЦУ в Telegram.
Отмечается, что в районе «Раевских бань» выставлено оцепление для того, чтобы обезвредить обнаруженные остатки дрона.
Минувшей ночью в Краснодарском крае средствами ПВО России была отражена массированная атака ВСУ с использованием беспилотников.