Обломки БПЛА найдены в станице Раевской под Новороссийском

Обломки украинского беспилотника нашли в станице Раевской под Новороссийском.

Об этом заявили в городском муниципальном центре управления.

«Специальными службами в станице Раевской были обнаружены остатки БПЛА самолётного типа», — написали представители МЦУ в Telegram.

Отмечается, что в районе «Раевских бань» выставлено оцепление для того, чтобы обезвредить обнаруженные остатки дрона.

Минувшей ночью в Краснодарском крае средствами ПВО России была отражена массированная атака ВСУ с использованием беспилотников.