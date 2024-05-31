В Краснодарском крае отражена массированная атака БПЛА
Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО», — отметил Кондратьев.
Особенно тяжело ночью пришлось Темрюкскому району, где из-за воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. В данный момент горят три цистерны с нефтепродуктами.
Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы.
Ранее сигнал воздушной опасности в Новороссийске отменили.