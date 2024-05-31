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В Краснодарском крае отражена массированная атака БПЛА

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Этой ночью в Краснодарском крае средствами ПВО России была отражена массированная атака ВСУ с использованием беспилотников.

Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО», — отметил Кондратьев.

Особенно тяжело ночью пришлось Темрюкскому району, где из-за воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. В данный момент горят три цистерны с нефтепродуктами.

Есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы.

Ранее сигнал воздушной опасности в Новороссийске отменили.

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