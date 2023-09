Владимир Зеленский не будет главой киевского режима, когда власти Украины будут подписывать акт капитуляции. С таким мнением выступил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдёт в сторону», — сказал он интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

По его словам, для Зеленского «всё кончено», а тот, кто займёт место главы киевского режима, сядет за стол переговоров. Он отметил, что условия для мирного соглашения будет диктовать Россия.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина может капитулировать или прекратить своё существование.