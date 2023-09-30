Экс-аналитик Джонсон: Украина может капитулировать или прекратить существование
- AP
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Как отметил Джонсон, мирный план Владимира Зеленского, который заключается в захвате Украиной освобождённых регионов, а также в выплате Москвой репараций, не сработает.
Он добавил, что подобные предложения кажутся несерьёзными.
Джонсон подчеркнул, что украинский конфликт закончится только на условиях России, а варианты для киевского режима остаются следующие: либо капитулировать, либо допустить полное исчезновение Украины.
«Это единственные два варианта», — резюмировал он.
По мнению шведского аналитика Ларса Берна, капитуляция украинской армии является вопросом времени.