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Экс-аналитик Джонсон: Украина может капитулировать или прекратить существование

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Украина может капитулировать или прекратить своё существование.
Экс-аналитик Джонсон: Украина может капитулировать или прекратить существование
  • AP

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как отметил Джонсон, мирный план Владимира Зеленского, который заключается в захвате Украиной освобождённых регионов, а также в выплате Москвой репараций, не сработает.

Он добавил, что подобные предложения кажутся несерьёзными.

Джонсон подчеркнул, что украинский конфликт закончится только на условиях России, а варианты для киевского режима остаются следующие: либо капитулировать, либо допустить полное исчезновение Украины.

«Это единственные два варианта», — резюмировал он.

По мнению шведского аналитика Ларса Берна, капитуляция украинской армии является вопросом времени.

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