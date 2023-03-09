Гутерреш призвал власти Грузии и протестующих избегать шагов, ведущих к эскалации
По словам Хака, Гутерреш следит за развитием событий в Грузии.
«Он призывает все соответствующие стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что протестующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах строят баррикады из скамеек и мусорных баков.
Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.
Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.