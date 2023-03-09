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Гутерреш призвал власти Грузии и протестующих избегать шагов, ведущих к эскалации

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Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к властям Грузии и протестующим против закона об иностранных агентах с призывом избегать шагов, которые могут вести к эскалации напряжённости, заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.

По словам Хака, Гутерреш следит за развитием событий в Грузии.

«Он призывает все соответствующие стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что протестующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах строят баррикады из скамеек и мусорных баков.

Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.

Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.

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