Гутерреш призвал власти Грузии и протестующих избегать шагов, ведущих к эскалации

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к властям Грузии и протестующим против закона об иностранных агентах с призывом избегать шагов, которые могут вести к эскалации напряжённости, заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.

По словам Хака, Гутерреш следит за развитием событий в Грузии.

«Он призывает все соответствующие стороны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряжённости», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что протестующие в Тбилиси против закона об иностранных агентах строят баррикады из скамеек и мусорных баков.

Кроме того, участники беспорядков забросали камнями один из автобусов полиции, который подъезжал к центру Тбилиси.

Ранее грузинские СМИ рассказали, что участники беспорядков в Тбилиси перевернули припаркованную машину полиции возле здания парламента Грузии.