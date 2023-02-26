Украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с беспилотника
- РИА Новости
Об этом информирует представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 — город Донецк (Кировский район). Сброшен боеприпас с БПЛА», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница получила ранение в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе города.