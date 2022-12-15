Армия России сорвала атаку украинских военных на Купянском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщило российское Министерство обороны.
«На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка Луганской Народной Республики», — заявили в Минобороны.
Ранее российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении в районе Табаевки.