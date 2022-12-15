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Армия России сорвала атаку украинских военных на Купянском направлении

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Армия России упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвала атаку украинских военных на Купянском направлении, уничтожено до 35 служащих ВСУ.
Армия России сорвала атаку украинских военных на Купянском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать российские войска в направлении населённого пункта Софиевка Луганской Народной Республики», — заявили в Минобороны.

Ранее российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении в районе Табаевки.

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