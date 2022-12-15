Армия России сорвала атаку украинских военных на Купянском направлении

Армия России упреждающим огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем сорвала атаку украинских военных на Купянском направлении, уничтожено до 35 служащих ВСУ.

РИА Новости