ВС России нанесли удары по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
«На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области», — говорится в сводке.
Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, добавили в министерстве.
Как ранее сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ВСУ перебрасывают элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления с целью защиты своей линии обороны.