ВС России нанесли удары по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении

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Российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении в районе Табаевки, там уничтожены 65 украинских военных. Об этом сообщило Министерство обороны России.
ВС России нанесли удары по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области», — говорится в сводке.

Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, добавили в министерстве.

Как ранее сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ВСУ перебрасывают элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления с целью защиты своей линии обороны.

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