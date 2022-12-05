ВС России нанесли удары по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении

Российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении в районе Табаевки, там уничтожены 65 украинских военных. Об этом сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости

«На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области», — говорится в сводке. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа, добавили в министерстве. Как ранее сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ВСУ перебрасывают элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления с целью защиты своей линии обороны.