ВСУ перебрасывают элитные бригады на Краснолиманское и Купянское направления с целью защиты своей линии обороны. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Успехи союзных войск на Краснолиманском и Купянском направлениях заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы», — цитирует его ТАСС.

Марочко пояснил, что решение связано с угрозой прорыва линии обороны ВСУ, а также провальными попытками штурма позиций ВС России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипаж вертолёта Ми-35 ВС России сорвал попытку украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что из Купянска и Купянского района из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ эвакуируют детей и женщин.