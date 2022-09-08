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Из Купянска и Купянского района в Харьковской области эвакуируют детей и женщин

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Из Купянска и Купянского района в Харьковской области из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ эвакуируют детей и женщин.
Из Купянска и Купянского района в Харьковской области эвакуируют детей и женщин
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооружённых формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города. Это касается не только Купянска, но и всего Купянского района», — цитирует Ганчева РИА Новости.

Он отметил, что удары ВСУ нанесли серьёзный материальный и моральный ущерб жителям региона.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области.

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