Из Купянска и Купянского района в Харьковской области эвакуируют детей и женщин

Из Купянска и Купянского района в Харьковской области из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ эвакуируют детей и женщин.

Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооружённых формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города. Это касается не только Купянска, но и всего Купянского района», — цитирует Ганчева РИА Новости.

Он отметил, что удары ВСУ нанесли серьёзный материальный и моральный ущерб жителям региона.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области.