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Минобороны России: российские войска уничтожили очередную пусковую установку HIMARS

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили пусковую установку HIMARS в Харьковской области.

Уточняется, что военная техника была ликвидирована российскими военными В районе населённого пункта Тимченки, который располагается в Харьковской области.

«Уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы за минувшие сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.

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