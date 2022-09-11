МО: экипаж вертолёта Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу в Харьковской области
- РИА Новости
«В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолёта был обнаружен противник, пытающийся скрытно навести переправу через реку Оскол вблизи населённого пункта Сеньково Купянского района Харьковской области», — говорится в сообщении.
Экипаж вертолёта нанёс огневое поражение противнику с применением средств авиационного поражения и сорвал его планы по продвижению вглубь обороны ВС России.
В ведомстве уточнили, что экипаж Ми-35 ежесуточно с 5 сентября совершал по пять-шесть боевых вылетов.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что из Купянска и Купянского района из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ эвакуируют детей и женщин.