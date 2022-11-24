Посол России разъяснил МИД Молдавии позицию Москвы по событиям на Украине
«Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении восьми лет по отношению к населению Донбасса», — рассказал журналистам Васнецов, чьи слова приводит РИА Новости.
Накануне вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены. Это произошло на фоне взрывов объектов инфраструктуры на Украине.
После этого российский посол был вызван в МИД Молдавии.
Молдавский президент Майя Санду, в свою очередь, обвинила Россию в том, что в республике произошли отключения электроэнергии.