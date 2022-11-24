Посол России разъяснил МИД Молдавии позицию Москвы по событиям на Украине

Посол России в Кишинёве Олег Васнецов, ранее вызванный в МИД Молдавии из-за сбоев в электроснабжении республики, рассказал, что на встрече обсуждалась ситуация в соседней Украине, а позиция Москвы была доведена до руководства молдавского Министерства иностранных дел.

«Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении восьми лет по отношению к населению Донбасса», — рассказал журналистам Васнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены. Это произошло на фоне взрывов объектов инфраструктуры на Украине.

После этого российский посол был вызван в МИД Молдавии.

Молдавский президент Майя Санду, в свою очередь, обвинила Россию в том, что в республике произошли отключения электроэнергии.