Узнать больше

Посол России разъяснил МИД Молдавии позицию Москвы по событиям на Украине

Короткая ссылка
Посол России в Кишинёве Олег Васнецов, ранее вызванный в МИД Молдавии из-за сбоев в электроснабжении республики, рассказал, что на встрече обсуждалась ситуация в соседней Украине, а позиция Москвы была доведена до руководства молдавского Министерства иностранных дел.

«Я имел беседу с руководством министерства иностранных дел, обсуждали вопросы и двусторонних отношений, и происходящих событий в соседнем государстве, мы напомнили о генезисе того, что происходит на протяжении восьми лет по отношению к населению Донбасса», — рассказал журналистам Васнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены. Это произошло на фоне взрывов объектов инфраструктуры на Украине.

После этого российский посол был вызван в МИД Молдавии.

Молдавский президент Майя Санду, в свою очередь, обвинила Россию в том, что в республике произошли отключения электроэнергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить