Посла России вызвали в МИД Молдавии в связи с перебоями в электроснабжении

Российский посол вызван в МИД Молдавии в связи с перебоями в электроснабжении в республике.

«Министр иностранных дел Нику Попеску настоятельно потребовал вызвать в МИД посла России в республике Молдова, чтобы выразить решительный протест нашей стране в связи с бомбардировками объектов гражданской инфраструктуры Украины, что привело к перебоям в электроснабжении», — говорится в сообщении МИД Молдавии в Telegram.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

Все сотрудники полиции Молдавии мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии.

По словам президента республики Майи Санду, все государственные учреждения Молдавии работают для возобновления подачи электроэнергии.