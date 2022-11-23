Санду: все госучреждения Молдавии работают для возобновления подачи электроэнергии
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«Подачу электроэнергии можно восстановить. Мы решим технические проблемы, и у нас снова будет свет. Все госучреждения работают для этого», — сообщила Санду.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.
Все сотрудники полиции Молдавии мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии.