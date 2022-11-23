Вся полиция Молдавии мобилизована из-за массовых отключений электричества
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«Все подразделения Генерального комиссариата полиции мобилизованы для обеспечения поддержки и безопасности граждан. Мы сосредоточимся на маршрутах вокруг учебных заведений и в жилых кварталах», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.
Сотрудники ГП «Молдэлектрика» уже работают над устранением аварий.