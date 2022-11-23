Вся полиция Молдавии мобилизована из-за массовых отключений электричества

Все сотрудники полиции Молдавии мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии, сообщил Генеральный комиссариат полиции страны.

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