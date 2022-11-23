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Вся полиция Молдавии мобилизована из-за массовых отключений электричества

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Все сотрудники полиции Молдавии мобилизованы для поддержания общественного порядка в связи с массовыми отключениями электроэнергии, сообщил Генеральный комиссариат полиции страны.
Вся полиция Молдавии мобилизована из-за массовых отключений электричества
  • Gettyimages.ru

«Все подразделения Генерального комиссариата полиции мобилизованы для обеспечения поддержки и безопасности граждан. Мы сосредоточимся на маршрутах вокруг учебных заведений и в жилых кварталах», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

Сотрудники ГП «Молдэлектрика» уже работают над устранением аварий.

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