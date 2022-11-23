Вице-премьер Спыну: несколько районов Молдавии оказались обесточены

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

Молдавский чиновник связал инцидент с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. Он отметил, что похожая ситуация произошла 15 ноября.

«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки украинской энергосистемы в последний час у нас повсюду массовые отключения электроэнергии», — написал Спыну в своём Telegram-канале.

По словам молдавского вице-премьера, сотрудники ГП «Молдэлектрика» уже работают над устранением аварий.

Ранее гендиректор частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал украинских граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

Также президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей к экономному потреблению электроэнергии.

По его оценкам, системный ущерб энергетике страны значительный.