Узнать больше

Вице-премьер Спыну: несколько районов Молдавии оказались обесточены

Короткая ссылка
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.
Вице-премьер Спыну: несколько районов Молдавии оказались обесточены
  • Gettyimages.ru

Молдавский чиновник связал инцидент с обстрелами украинских объектов инфраструктуры. Он отметил, что похожая ситуация произошла 15 ноября.

«Уважаемые граждане, сегодня у нас повторение ситуации с 15 ноября. После бомбардировки украинской энергосистемы в последний час у нас повсюду массовые отключения электроэнергии», — написал Спыну в своём Telegram-канале.

По словам молдавского вице-премьера, сотрудники ГП «Молдэлектрика» уже работают над устранением аварий.

Ранее гендиректор частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко призвал украинских граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

Также президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей к экономному потреблению электроэнергии.

По его оценкам, системный ущерб энергетике страны значительный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить