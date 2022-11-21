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Зеленский призвал жителей Украины сократить расходы электричества

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны к экономному потреблению электроэнергии в связи с нанесением украинской энергетике значительного ущерба.

«Системный ущерб нашей энергетике от ударов настолько значительный, что всем нашим людям и бизнесу надо быть очень экономными и распределять потребление по часам», — приводит его слова РИА Новости.

Зеленский добавил, что наиболее сложная ситуация с энергетикой сложилась в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Одесской областях.

Ранее генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

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