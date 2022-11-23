Санду обвинила Россию в том, что Молдавия «осталась в темноте»

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в том, что в республике произошли отключения электроэнергии на фоне взрывов в ряде городов Украины.

«Россия оставила Молдову в темноте», — написала президент Молдавии в соцсетях.

Она утверждает, что не может доверять тому, кто «оставляет Молдавию в темноте и холоде».

«Как бы тяжело сейчас ни было, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова должен оставаться путём к свободному миру», — сказала президент.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.

Российский посол был вызван в МИД Молдавии в связи с перебоями в электроснабжении.