Санду обвинила Россию в том, что Молдавия «осталась в темноте»
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«Россия оставила Молдову в темноте», — написала президент Молдавии в соцсетях.
Она утверждает, что не может доверять тому, кто «оставляет Молдавию в темноте и холоде».
«Как бы тяжело сейчас ни было, наш единственный путь, будущий путь Республики Молдова должен оставаться путём к свободному миру», — сказала президент.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что некоторые населённые пункты страны, включая Кишинёв, оказались обесточены.
Российский посол был вызван в МИД Молдавии в связи с перебоями в электроснабжении.