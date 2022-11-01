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Украинские военные выпустили три снаряда из РСЗО HIMARS по Волновахе

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Вооружённые силы Украины обстреляли Волноваху из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Украинские военные выпустили три снаряда из РСЗО HIMARS по Волновахе
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 09:15 — н. п. Красноармейск — н. п. Волноваха: выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что вторая за день жительница города получила ранения в результате обстрела со стороны боевиков из ВСУ.

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