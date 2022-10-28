Зеленский: новые ограничения в электроснабжении коснулись четырёх миллионов украинцев
«Во многих городах и регионах Украины применяются графики стабилизационных отключений. Около четырёх миллионов украинцев имеют ограничения сейчас», — сказал украинский лидер в вечернем видеообращении.
По словам Зеленского, отключения планируются в Киевской, Полтавской, Ровненской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
Ранее в ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили о введении в Киевской области чрезвычайных ограничений электроснабжения на неопределённый срок.
По словам замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, ситуация с энергетикой на Украине критическая.