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WP: США изучают применяемые Россией в ходе СВО беспилотники

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США изучают беспилотники, применяемые Россией в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом пишет газета The Washington Post.
WP: США изучают применяемые Россией в ходе СВО беспилотники
  • РИА Новости

Как заявили газете двое неназванных американских чиновников, власти США изучили обломки беспилотников, сбитых на Украине. 

В статье говорится, что информация о структуре и технологии беспилотников «может помочь США и их украинским союзникам лучше идентифицировать и в конечном итоге поразить» беспилотники до того, как они смогут достичь заданных целей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

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