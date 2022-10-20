WP: США изучают применяемые Россией в ходе СВО беспилотники

США изучают беспилотники, применяемые Россией в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как заявили газете двое неназванных американских чиновников, власти США изучили обломки беспилотников, сбитых на Украине.

В статье говорится, что информация о структуре и технологии беспилотников «может помочь США и их украинским союзникам лучше идентифицировать и в конечном итоге поразить» беспилотники до того, как они смогут достичь заданных целей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «притянутыми за уши» утверждения о якобы поставках России иранских БПЛА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.