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Захарова: уверенный ход спецоперации России вызывает истерику у западных кураторов Киева

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уверенный и планомерный ход российской специальной военной операции на Украине вызывает истерику у западных кураторов Киева.

«Продолжается специальная военная операция. Её планомерный и уверенный ход вызывает всё большую нервозность, а где-то истерику западных кураторов киевского режима», — приводит РИА Новости слова Захаровой на брифинге.

По её словам, западные кураторы выдвигают перед украинскими властями требование демонстрировать боевой дух и умение эффективно использовать поставляемое Украине оружие. В случае неспособности выполнить эти требования, подчеркнула Захарова, Запад угрожает Киеву урезать объёмы поставляемой помощи.

Официальный представитель российского МИД назвала это «страшной историей».

«Страшная история на самом деле. Страшная, потому что циничная. Циничная она, ибо жизнь человека, гражданина Украины, на Западе не то что не ценится, не ставится ни во что», — заключила она.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь напомнил, что Североатлантический альянс планирует «сражаться до последнего украинца».

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