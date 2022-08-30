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Представитель МИД Китая напомнил о планах НАТО «сражаться до последнего украинца»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь напомнил, что Североатлантический альянс планирует «сражаться до последнего украинца».
Представитель МИД Китая напомнил о планах НАТО «сражаться до последнего украинца»
  • AP

Об этом он написал в своём Twitter.

Он опубликовал картинку с заявлением одного из основателей группы Pink Floyd, Роджера Уотерса, в интервью RT о том, что альянс не хочет окончания конфликта на Украине.

«Они будут сражаться до последнего украинца», — написал Лицзянь.

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что чем сильнее странами Запада затягивается конфликт на Украине, тем сложнее будет искать его дипломатическое урегулирование.

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