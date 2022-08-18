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Российский дипломат Вишневецкий осудил поощрение Западом Киева в ситуации вокруг ЗАЭС

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Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий осудил поощрение Западом Киева в ситуации с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС.

В ходе Обзорной конференции ДНЯО дипломат подчеркнул, что нельзя стрелять по ядерным объектам.

По словам Вишневецкого, украинская сторона занимается ядерным терроризмом.

«И вызывает большую озабоченность, что она в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора — в данном случае Украины — продолжать свои безответственные акции», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что это может закончиться катастрофой.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция.

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