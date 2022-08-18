Российский дипломат Вишневецкий осудил поощрение Западом Киева в ситуации вокруг ЗАЭС
В ходе Обзорной конференции ДНЯО дипломат подчеркнул, что нельзя стрелять по ядерным объектам.
По словам Вишневецкого, украинская сторона занимается ядерным терроризмом.
«И вызывает большую озабоченность, что она в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора — в данном случае Украины — продолжать свои безответственные акции», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат добавил, что это может закончиться катастрофой.
Ранее власти Запорожской области сообщили, что украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция.