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Матыцин: термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления из-за санкций МОК

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления в связи с санкциями со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Матыцин: термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления из-за санкций МОК
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сам термин «олимпийский вид спорта» требует изучения, переосмысления в связи с санкциями со стороны МОК. Надо выстроить систему приоритетов в сторону здорового образа жизни, массовости спорта», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».

Он добавил, что необходимо повысить статус чемпиона России и поднимать качество соревнований на внутренней арене. По словам главы Минспорта, в спортивной дипломатии происходит сдвиг, который он считает неприемлемым. 

«Россия всегда готова к открытому диалогу и готова делиться своим опытом», — добавил он.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Матыцин выразил надежду, что иностранцы не испугаются санкций из-за участия в Играх дружбы.

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