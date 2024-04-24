Матыцин надеется, что иностранцы не испугаются санкций из-за участия в Играх дружбы
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«Игры дружбы будут проходить вне независимости от того, какое решение будет принято международными организациями. Мы изначально не позиционировали их как альтернативу каким-либо соревнованиям», — заявил Матыцин РИА Новости.
Он отметил, что то же самое касается и Игр БРИКС, которые также пройдут на территории России. По словам главы Минспорта, новый формат нацелен на то, чтобы дать российским спортсменам возможность принимать участие в международных состязаниях.
«Поэтому я надеюсь, что Игры дружбы состоятся. Надеюсь, что спортсмены прежде всего и страны не испугаются потенциальных санкций, которые анонсировали международные организации», — резюмировал министр.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.
В МОК призвали иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в соревнованиях.
Ранее Нагорный сообщил о желании иностранцев участвовать в Играх дружбы.