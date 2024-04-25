Лукашенко: вывод из Белоруссии ядерного оружия после распада СССР был ошибочным
- AFP
- © RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
«Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Белоруссии. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев», — цитирует его БЕЛТА.
Он отметил, что теперь же в Белоруссии по просьбе самого главы государства размещено ядерное оружие из России.
По его словам, это не стратегическое, но тактическое оружие.