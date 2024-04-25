Лукашенко: вывод из Белоруссии ядерного оружия после распада СССР был ошибочным

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает ошибочным вывод стратегического ядерного оружия из Белоруссии после распада СССР.

«Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Белоруссии. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев», — цитирует его БЕЛТА.

Он отметил, что теперь же в Белоруссии по просьбе самого главы государства размещено ядерное оружие из России.

По его словам, это не стратегическое, но тактическое оружие.