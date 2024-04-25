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Лукашенко: вывод из Белоруссии ядерного оружия после распада СССР был ошибочным

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Белорусский лидер Александр Лукашенко считает ошибочным вывод стратегического ядерного оружия из Белоруссии после распада СССР.
Лукашенко: вывод из Белоруссии ядерного оружия после распада СССР был ошибочным
  • AFP
  • © RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

«Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Белоруссии. Это был мощнейший арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев», — цитирует его БЕЛТА.

Он отметил, что теперь же в Белоруссии по просьбе самого главы государства размещено ядерное оружие из России.

По его словам, это не стратегическое, но тактическое оружие.

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