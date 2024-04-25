Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два мирных жителя погибли в результате обстрела села Днепряны со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

«Обстрел жилых домов села Днепряны Новокаховского округа со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки получил повреждение газопровод низкого давления, в результате чего без газа остались 60 абонентов.

Ранее стало известно, что мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области.