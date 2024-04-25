Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Херсонской области
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Об этом он написал в Telegram.
«Обстрел жилых домов села Днепряны Новокаховского округа со стороны киевских боевиков привёл к гибели двух человек», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки получил повреждение газопровод низкого давления, в результате чего без газа остались 60 абонентов.
Ранее стало известно, что мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области.