В Запорожской области четверо детей остались сиротами после атаки дронов ВСУ
Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, заявил губернатор области Евгений Балицкий.
- AP
- © Libkos
«В результате атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей», — написал он в Telegram.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли в селе Абрикосовка в результате обстрела ВСУ.
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