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В Запорожской области четверо детей остались сиротами после атаки дронов ВСУ

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Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, заявил губернатор области Евгений Балицкий.
В Запорожской области четверо детей остались сиротами после атаки дронов ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«В результате атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей», — написал он в Telegram.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли в селе Абрикосовка в результате обстрела ВСУ.

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