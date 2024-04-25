В Запорожской области четверо детей остались сиротами после атаки дронов ВСУ

Мужчина и женщина погибли в автомобиле из-за атаки дронов в селе Новокарловка Запорожской области, заявил губернатор области Евгений Балицкий.

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«В результате атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей», — написал он в Telegram. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что два человека погибли в селе Абрикосовка в результате обстрела ВСУ.