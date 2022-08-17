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В Запорожской области сообщили, что ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару

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Украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Об этом власти города написали в Telegram.

Информация о пострадавших, а также о местах разрывов снарядов в данный момент уточняется.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска ведут обстрел из тяжёлой артиллерии.

Ранее ВСУ уже подвергали Энергодар в Запорожской области массированному обстрелу.

Местных жителей призвали переместиться в безопасное место.

Также сообщалось, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск.

По данным МВД Запорожской области, оба задержанных работали на Запорожской АЭС.

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