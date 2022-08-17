В Запорожской области сообщили, что ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару
Об этом власти города написали в Telegram.
Информация о пострадавших, а также о местах разрывов снарядов в данный момент уточняется.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска ведут обстрел из тяжёлой артиллерии.
Ранее ВСУ уже подвергали Энергодар в Запорожской области массированному обстрелу.
Местных жителей призвали переместиться в безопасное место.
Также сообщалось, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск.
По данным МВД Запорожской области, оба задержанных работали на Запорожской АЭС.