В Запорожской области сообщили, что ВСУ вновь открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару, где находится Запорожская атомная электростанция, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

Об этом власти города написали в Telegram.

Информация о пострадавших, а также о местах разрывов снарядов в данный момент уточняется.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска ведут обстрел из тяжёлой артиллерии.

Ранее ВСУ уже подвергали Энергодар в Запорожской области массированному обстрелу.

Местных жителей призвали переместиться в безопасное место.

Также сообщалось, что в Энергодаре задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск.

По данным МВД Запорожской области, оба задержанных работали на Запорожской АЭС.