Захарова: Москва готова содействовать в проведении молдавских выборов в России
- РИА Новости
Она подчеркнула, что Москва не собирается чинить препятствия Кишинёву в вопросе открытия избирательных участков на территории России.
По словам Захаровой, российская сторона не считает нужным зеркально реагировать на недружественные решения Кишинёва разрешить голосование в Молдавии на выборах президента России 17 марта только на территории посольства России.
«Мы не будем ограничивать, готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии», — сказала она.
Ранее Захарова отмечала, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строили козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.
При этом она привела беспрецедентный случай отхода от демократии, когда в Молдавии сняли оппозиционных кандидатов с выборов.