Москва готова содействовать Кишинёву в проведении молдавских выборов на территории России, если такой запрос поступит, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не собирается чинить препятствия Кишинёву в вопросе открытия избирательных участков на территории России.

По словам Захаровой, российская сторона не считает нужным зеркально реагировать на недружественные решения Кишинёва разрешить голосование в Молдавии на выборах президента России 17 марта только на территории посольства России.

«Мы не будем ограничивать, готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии», — сказала она.

Ранее Захарова отмечала, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строили козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

При этом она привела беспрецедентный случай отхода от демократии, когда в Молдавии сняли оппозиционных кандидатов с выборов.