RT в Telegram
Подпишись

Захарова: Москва готова содействовать в проведении молдавских выборов в России

Короткая ссылка
Москва готова содействовать Кишинёву в проведении молдавских выборов на территории России, если такой запрос поступит, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Москва готова содействовать в проведении молдавских выборов в России
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что Москва не собирается чинить препятствия Кишинёву в вопросе открытия избирательных участков на территории России.

По словам Захаровой, российская сторона не считает нужным зеркально реагировать на недружественные решения Кишинёва разрешить голосование в Молдавии на выборах президента России 17 марта только на территории посольства России.

«Мы не будем ограничивать, готовы содействовать реализации избирательных прав проживающих в нашей стране граждан Молдавии», — сказала она.

Ранее Захарова отмечала, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строили козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.

При этом она привела беспрецедентный случай отхода от демократии, когда в Молдавии сняли оппозиционных кандидатов с выборов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить